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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından Esnaf Destek Paketi uyarısı

Hazine ve uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığından Esnaf Destek Paketi uyarısı

27.03.2020, 11:50

Son dakika haberi... Hazine ve , bazı hesaplar tarafından paylaşılan sözde "" bilgi notunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Bakanlığın paylaşımında, tarafından sunulan Esnaf Destek Paketi'ne ilişkin detaylar da yer aldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan uyarıda, bu tip paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Uyarıda, bu destek paketinden yararlanmak için daha önce KOSGEB gibi kurumlarda kredi kullanmamış olmak, SGK, vergi dairesi veya üçüncü kişilere haciz ya da borç kaydı bulunmamak, kredi çekebilecek düzeyde kredibiliteye (1300 üstü) sahip olmak ve ticari sicile üye olan herhangi bir işletmeye ortaklığı bulunmama gibi şartlar arandığı yönündeki paylaşımların doğru olmadığı vurgulandı.

GERÇEK YARARLANMA ŞARTLARI
Bakanlığın paylaşımında, Halkbank tarafından sunulan Esnaf Destek Paketi'ne ilişkin detaylar da yer aldı.

Buna göre, daha önce esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle Hazine faiz destekli kredi kullananlardan kredi borcu bitmiş olanlar doğrudan, kredi borcu devam edenler ise ortağı olduğu ESKKK kefaletiyle kredi kullanabilecek.

Kredi taleplerinde SGK, vergi dairesi, icra dairesinden bilgi ve belgeler istenmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Bu krediden sadece esnaf ve sanatkar odalarına üye olanlar yararlanabilecek.

Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti talep edilmiyor.

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