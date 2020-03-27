Korona savascısı ürünlere AR-GE desteği müjdesi

Salgınla mücadelede milli birlik devam ediyor. Hastalığın tedavisinde kilit rol üstlenen solunum cihazlarının seri üretimi için düğmeye basıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid- 19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine hızlıca destek vereceğiz" dedi. Yeni bir uygulama olarak geliştirilen "TÜBİTAK COVID-19" portalını da devreye aldıklarını ifade eden Varank, portalın, bilim ve teknoloji odaklı süreçlerde birlikte başarma anlayışıyla tasarlandığını vurgulayarak burada Kovid-19 ile ilgili Türkiye'nin yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer verdiklerini söyledi.

FAİZ DESTEĞİ SÜRECEK

Kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getirdiklerini dile getiren Varank, "Mevcut uygulamada firmalar, kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyordu. Bu kuralı askıya alıyoruz. Firmalar, bu döneme ilişkin ödemelerini daha sonra gerçekleştirdiğinde de faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanacak" dedi. TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini de 3 aya kadar ertelediklerini dile getiren Bakan Varank, "Ayrıca, çağrı ve etkinliklere ilişkin başvuru sürelerini de uzattık. Planlarımızı, okul ve üniversitelerin eğitime başlama tarihine göre yapacağız" ifadelerini kullandı.



KOLONYA VE MASKE DAĞITIMI YAKINDA

İstanbul ve Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacak maske ve kolonyalara yönelik bilgi veren Varank, "İlk ürünler teslim edilmeye başlandı. Burada da elini taşın altında koyan firmalarımız oldu. İllerde valilerimizin başkanlığında büyük bir organizasyonla dağıtıma en kısa sürede başlamayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.



"FIRSATÇILARIN CANINI YAKACAĞIZ"

Bu süreçte fırsatçıların da ortaya çıktığına değinen Varank, "Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar" dedi.

BETÜL USTA