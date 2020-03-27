Solunum cihazı ihracatına ‘ön izin’ şartı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesi için ihracatını ön izne bağladık" dedi. Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pekcan "Ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ön izin alınması şartını getirdik" dedi. Bakanlık daha önce de koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez önlük ve koruyucu gözlük ihracı için ön izin şartı getirmişti.

FIRSATÇIYA 10 MİLYON TL

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulandığını söyledi. Pekcan, "28 Şubat-25 Mart döneminde denetlenen 'maske, dezenfektan, cerrahi eldiven, el antiseptiği, kolonya ve makarna, bakliyat ve diğer gıda' gibi ürünlerin fiyatlarına yönelik denetlenen firma sayısı 6 bin 448, ürün sayısı 13 bin 280'dir" bilgisini verdi.