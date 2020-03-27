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Haberler Ekonomi “Taahhütlerin takipçisiyiz”

“Taahhütlerin takipçisiyiz”

“Taahhütlerin takipçisiyiz”
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların açıkladığı korona virüs destek paketlerinin takipçisi olduklarını belirterek, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilir" dedi.

ÇİN İLE YENİ ANLAŞMA
Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı infografikte dilekçeyle başvuracak vatandaşlar için iletişim ve adres bilgileri verilirken, "ebulten. bddk.org.tr/esikayet/" adresinden de online şikayette bulunulabileceği aktarıldı. Twitter'dan ise "HmbSosyal- Medya" etiketiyle şikayette bulunulabilecek. Şikayet için kullanılabilecek çağrı merkezi numarası ise "0850 222 23 35" olarak duyuruldu. Öte yandan, Bakan Albayrak Twitter'dan Varlık Fonu'nun Çin ile işbirliği mutabakatı imzaladığını da duyurdu. Albayrak, "TVF'nin cari açığını azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlanacak" dedi.

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