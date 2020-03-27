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Vatandaşın elektriğini ve doğalgazını kesmeyin

Vatandaşın elektriğini ve doğalgazını kesmeyin
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını açıklarken, vatandaşın elektrik ve doğalgazının kesilmemesi için de şirketlere uyarıda bulundu. EPDK'da dün gerçekleştirilen haftalık olağan kurul toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vatandaşın elektrik ve doğalgazının kesilmemesi'ne yönelik açıklaması uyarınca 'korona virüsü ile mücadelede devlet-millet el ele' anlayışına zarar veren şirketlerin uyarılıp, fedakarlıkta bulunmayan şirketlerin cezasız bırakılmaması yönünde karara varıldı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın elektrik ve doğal gaz kesme konusunda verdiği mesaj çok net. Sosyal devlet olmanın gereği ile biz de bu süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

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