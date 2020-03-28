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Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizler düştü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizler düştü

28.03.2020, 09:39

, kredi kartlarındaki oranlarında indirime gidildiğini duyurdu. Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli gelişme 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti. Kredi kartı kullananları ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü.

Buna göre;
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.
Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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