Pancar çiftçisine erken ödeme müjdesi

Türkşeker'in haziran ayı sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri toplamı olan 250 milyon lira, 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacak. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile birçok kesime destek verildiğini anımsatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bir müjdeyi de pancar çiftçisine veriyoruz" ifadelerini kullandı.



'MİLLETİMİZİ KORUYACAĞIZ'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Berat Albayrak, salgınının ardından bazı temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fırsatçılık yapan firmalara da göz açtırmayacaklarını ifade etti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamında 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelediğini belirten Bakan Albayrak, "Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız" açıklamasını yaptı.