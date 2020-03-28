  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Pancar çiftçisine erken ödeme müjdesi

Pancar çiftçisine erken ödeme müjdesi

Pancar çiftçisine erken ödeme müjdesi
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Türkşeker'in haziran ayı sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri toplamı olan 250 milyon lira, 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacak. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile birçok kesime destek verildiğini anımsatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bir müjdeyi de pancar çiftçisine veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİ KORUYACAĞIZ'
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Berat Albayrak, salgınının ardından bazı temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fırsatçılık yapan firmalara da göz açtırmayacaklarını ifade etti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamında 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelediğini belirten Bakan Albayrak, "Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız" açıklamasını yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pancar çiftçisine erken ödeme müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA