Sultanhisar’da çilek sezonu başladı

Aydın'ın en önemli geçim kaynakları arasında yer alan çilekte sezon başladı. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, serada çilek toplayarak üreticilere bereketli bir yıl diledi. Savaş, "Sultanhisar, Türkiye'nin en büyük ikinci çilek üreticisi. Çilek üretiminde lider olma yolunda ilerliyoruz. Sultanhisar çileğini dünya markası yapmak için üreticilerimize her türlü desteği sağlayacağız" dedi.

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