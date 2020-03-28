  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Turşu ihracatımız yüzde 28 arttı

Turşu ihracatımız yüzde 28 arttı

Turşu ihracatımız yüzde 28 arttı
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Türkiye'nin turşu ihracatı, yılbaşından 24 Mart'a kadar olan dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 54 milyon dolara yükseldi. İhracatta Almanya ve Hollanda öne çıktı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: "Koronavirüs odaklı süreçte yaş meyve sebze ihracatımızda hızlı bir artış söz konusu. Turşuda da son bir haftada yüzde 50'lik bir artış trendi var" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turşu ihracatımız yüzde 28 arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA