Turşu ihracatımız yüzde 28 arttı

Türkiye'nin turşu ihracatı, yılbaşından 24 Mart'a kadar olan dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 54 milyon dolara yükseldi. İhracatta Almanya ve Hollanda öne çıktı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: "Koronavirüs odaklı süreçte yaş meyve sebze ihracatımızda hızlı bir artış söz konusu. Turşuda da son bir haftada yüzde 50'lik bir artış trendi var" dedi.