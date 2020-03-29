Çiftçiye dört koldan koruma

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri koronavirüsle mücadele kapsamında tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve kooperatif ortaklarının yaşayabileceği sorunlara karşı bir dizi tedbir aldı. Genel Müdür Fahrettin Poyraz, alınan tedbirleri açıkladı. 1. 30 nisan 2020 tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulurken, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek. 2. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. 3. Çiftçilerin kredi borçları sebebiyle Risk Merkezi'ndeki siciline mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak. 4. Vadesi nisan ve mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.



BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Poyraz, "Tarım Kredi olarak, koronavirüse karşı çiftçilerimizin yanındayız. Bu zor dönemi üreterek, birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.



■ BARIŞ ŞİMŞEK

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