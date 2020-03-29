COVID 19’a demir bile dayanamadı!

DÜNYAYI saran koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta petrol ve akaryakıt fiyatları düşerken, yaşananlardan demir sektörü de payını alıyor.



BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Talebin azalması nedeniyle demir fiyatlarının düştüğünü açıklayan MMT DEMİR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Küçükdoğan, sektörle ilgili Yeni Asır'a değerlendirmede bulundu. Küçükdoğan demir fiyatlarının ton başına 3 bin 300 liradan 2 bin 900'lere düştüğünü söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete iş dünyasına yönelik destek paketlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Küçükdoğan "Demir fiyatı talep olmadığı için düşüyor. Dünyaya ihracat durdu. İç piyasada alım satım az da olsa devam ediyor. Bunun nedeni inşaatlarda çalışmaların sürmesi. Ama firmalarda sokağa çıkma yasağı olur korkusu var. Bu sebepten belirsizlik sürüyor" dedi.



■ FATİH ŞENDİL

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