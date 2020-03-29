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Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası'dan büyüme açıklaması

Son dakika: 'dan büyüme açıklaması

Son dakika: Merkez Bankası'dan büyüme açıklaması

29.03.2020, 17:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020,17:31

Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, "Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz." dedi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, "Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz. Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık." açıklamasında bulundu.

Özbaş açıklamasında şunları kaydetti:

"Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak. Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz."

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