10 günde 150 ton dezenfektan ürettiler

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, fabrikaya çevirdikleri okulda 10 günde yaklaşık 150 ton hijyen solüsyonu üretti. Türkiye genelinde üretim yapan 44 okuldan biri olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, imza attığı üretimle takdir topladı. Kimya Teknolojisi Alanı Şefi Nurcan Ergenekon, 4 öğretmen ve 25 öğrencinin okulda dönüşümlü olarak üretim yaptığını kaydetti.