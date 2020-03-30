20 soruda kısa çalışma ödeneği

Hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede istihdamı korumak, deneyimli personelin işten çıkarılmasını önlemek için yaşama geçirdiği kısa çalışma ödeneği ile ilgili firmalar onay almaya başladı.

Türkiye İş Kurumu, ödeneğe ilk kez başvuran şirketlerin zorluk yaşamaması için başvuru sürecini sadeleştirdi, çalışan listesi, işin yavaşladığı ya da durduğuna dair belgeyle başvuruda sorun yaşanmaması için birebir temasa geçiyor. Uygulama hakkında 20 sorunun yanıtı şöyle:

1- Faaliyetim tamamen durdu.

Kaç işçi için yararlanabilirim?

Kısa çalışma ödeneğinin azami süresi 3 ay olup, talebin uygun bulunması durumunda işçilerden prim ödeme şartlarını sağlayanlara ödeme yapılacak. İşçilerin tamamı için uygun görüldüyse prim şartını taşıyanlar yararlanabilir.



2- İş yerinin kısa çalışma yapması için asgari çalışan sayısı şartı var mı?

Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı bulunmuyor.



3- Şu anda kısa çalışmadan yararlanıyorum, koronavirüs nedeni ile de yararlanabilir miyim?

Farklı bir gerekçeyle kısa çalışmadan yararlanmış olan işyerleri de Covid-19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilir.



4- Salgın nedeniyle faaliyetlerimi durdurdum, uygunluk tespiti için hangi evrakı göndermeliyim?

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, ilgili kurumlar tarafından faaliyeti durdurulan iş yerlerinin uygunluk tespitinde "işletme ruhsatı" belgeler yeterli olacak. İşverenin yönetimsel kararı kapsamında faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerlerinde incelemelerde "yönetim kararı" gibi belgeler yeterli olacak.



5- Vergi ve prim borcum var, kısa çalışmadan yararlanabilir miyim?

Kısa çalışma ödeneği hak sahipliğinin belirlenmesinde SGK'ya bildirilen primler esas alınıyor. Vergi, prim borcu olanlar da yararlanabilir.



6- Bir işçi olarak doğrudan kendim kısa çalışma için başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır, kısa çalışma başvurusunu işverenin yapması gerekiyor.



7. Belgeleri teslim edip başvurmam, yararlanmam için yeterli mi?

İŞKUR'a teslim edilen belgeler uygunluk tespiti için iş teftiş grup başkanlıklarına gönderiliyor. İnceleme sonucu taleplerin uygun bulunması gerekiyor.



8- Bugün başvuru yaptım, başvurum ne kadar sürede tamamlanır?

Hızlı sonuçlanması için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşıyor.

Başvurular uygunluk tespiti amacıyla rehberlik ve teftiş başkanlığına gönderilecek. Sonuç hızlı şekilde işverene bildirilecek.



9- Verdiğim kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik (azaltma, artırma gibi) yapmam mümkün mü?

Uygunluk tespiti sonrası yeni işçi için talepte bulunulabilir. Ancak bu durum yeni talep anlamına geliyor.



10- Başvurumu yaptım, müfettiş ne zaman gelir?

Kovid-19 kapsamında yapılan kısa çalışma başvurularının uygunluk tespitinde tüm incelemeler mahalline gidilmeden ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden, tespit tutanağı düzenlemeden gerçekleştirilecek.



11- Kısa çalışmadan yararlanabilmek için faaliyet ne kadar azaltılmalıdır?

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 3'te bir oranında azaltılması, süreklilik koşulu aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekiyor.



12- Müfettişin yapacağı uygunluk tespiti ne demektir?

İş müfettişleri tarafından yapılan inceleme faaliyetlerini ifade ediyor.

Örneğin Covid-19 salgınından olumsuz etkilenilmişse bu durumun tespiti anlamını taşıyor.



13- Kabul edilirse, personelim ne kadar maaş alabilir?

Kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı kadar yatırılıyor. Ödenek miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemeyecek.

Bu kapsamda bin 752 lira ile 4 bin 380 lira aralığında ödeme yapılacak.



14- Talebim olumlu karşılanırsa ücreti ben mi alıyorum, yoksa çalışanlarım mı alıyor?

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödeniyor.



15- Her çalışanım ödenek alabilecek mi yoksa taşıması gereken belirli şartlar var mı?

Talebin uygun bulunması ve katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekiyor. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla prim ödeme şartlarını taşıması gerekiyor.



16- Yabancı işçiler için çalışma ödeneği alınabilecek mi?

İşsizlik sigortası yasası kapsamında işsizlik sigortası primlerinin yatırılmış olması hâlinde yararlanabilirler.



17- Kısa çalışma talebim uygun bulundu, işçilerim ne zaman ödeme alır?

Ödenek çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın 5'inde ödenir.



18- Yararlandıktan sonra devlete bir borcumuz olacak mı?

İstihdamı koruma amaçlı olan bu uygulamadan yararlananların devlete herhangi bir borcu olmayacak.



19- İşletmeler kısa çalışma uygulanan dönemde istihdam teşviklerinden yararlanmaya devam edecek mi?

İstihdam teşvikleri arasında kısa çalışma uygulamasından yararlanmama gibi bir koşul bulunmuyor.

Dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanan iş yeri istihdam teşviklerinden yararlanabilir.



20- Kısa Çalışma ile beraber İşbaşı Eğitim Programı'ndan yararlanabilir miyim?

Program devam ederken ödenek başvurusunda bulunup uygun bulunanların mevcut işyerlerinde İşbaşı Eğitim Programları devam edecek.

Hazal ATEŞ