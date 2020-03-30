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Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 30 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Pazartesi , , yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 30 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

30.03.2020, 09:02

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri neler? Güvenli liman olarak kabul edilen altının fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar merak ediliyor. Koronavirüs altın piyasasına nasıl etki etti? Altın fiyatları düştü mü? İşte Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını altın piyasasını nasıl etkiledi? İşte 30 Mart Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 337,22 TL
SATIŞ: 338,15 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 509,57 TL
SATIŞ: 521,42 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.015,96 TL
SATIŞ: 1.042,84 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL

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