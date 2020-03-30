Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Mart Pazartesi döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1020 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? Koronavirüsün döviz piyasasına etkisi ne oldu? İşte 30 Mart Pazartesi döviz kuru

Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeleri merakla takip ediyor. Koronavirüsün piyasalara etkisi ne oldu? Dolar ve euro düştü mü? İşte 30 Mart Pazartesi dolar ve euro fiyatı...