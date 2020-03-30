Aydem ve Gediz Elektrik, koronavirüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı.
Ege Bölgesi'nde Aydem ile Aydın, Denizli ve Muğla'da, Gediz Elektrik ile ise İzmir ve Manisa'da hizmet veren Aydem Enerji, korona virüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı. Kuruluş bu kararıyla Başkan Erdoğan'ın "Enerji kesintisi yapılmaması" yönündeki çağrısına da olumlu karşılık vermiş oldu.
Ege’de elektrik kesintisi olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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