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Haberler Ekonomi Elcik soğanı marka olma yolunda

Elcik soğanı marka olma yolunda

Elcik soğanı marka olma yolunda
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Muğla'nın Dalaman ilçesinde önceleri madencilik ve orman işleriyle geçimini sağlayan köylü, bu alanların kapanmasıyla "geleneksel ata tohumu" ile Elcik soğanı yetiştiriciliğine başladı. Elcik, Taşbaşı, Bozbel, Gürleyik ve Kızılkaya mahallerinde yetiştirilen soğana "coğrafi işaret tescili" almak için çalışmalar sürüyor. Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da dikimden hasada kadar olan süreçte karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

GURMELERİN TERCİHİ
Üretici Musa Doğan, "Elcik soğanının özelliği yüksek rakımda yetişmesi, hiç fire vermemesi ve çürümemesi. İlaçlama yapmıyoruz. Onun için lezzeti de, kalitesi de farklı. Bu kaliteyi ünlü gurmeler biliyor ve tadını anında alıyorlar. Sipariş üzerine kendilerine ulaştırıyoruz ama yetersiz kalıyoruz. Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi. Üretici Halil Karakuş da, "Atalarımızdan kalma örf adetimizi devam ettiriyoruz dışarıdan tohum almıyoruz, Kalitesi ve lezzeti diğer soğanlardan üstündür" diye konuştu.

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