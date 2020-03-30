Gelir İdaresi duyurdu! İşte kredi kartıyla ödenebilecek vergiler!

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre kredi kartlarıyla ödenebilecek vergilerin kapsamı genişletildi. 50 bin liraya kadar olan vergi borçları internetten kredi kartıyla ödenebilecek. İşte kredi kartıyla yapılabilecek vergi ödemeleri…

EPDK, geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda Elektrik Üretim AŞ'nin (Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti. 50 bin liraya kadar olan vergi borçları internetten kredi kartıyla ödenebilecek.