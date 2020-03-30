İhracatta topyekün seferberlik hali

Türkiye, küresel bir salgın haline gelen koronavirüsün tedarik zincirinde neden olduğu kırılmanın ekonomik etkilerini, aldığı önlemlerle sınırlandırmaya çalışırken, sektör temsilcileri de sürecin başarı ile atlatılacağını söylüyor.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Milli birlik ruhunun en güçlü olduğu bu dönemde sağlanan sinerjinin ihracatı artırıcı yansımaları olacaktır. Çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, ihracatçılarımızın motivasyonunu yüksek tutmak birincil görevimiz.



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep: Tedarik zincirinin her adımının izlenmesi gerekiyor. Sıkı denetim politikası çerçevesinde ürün güvenliği denetimlerine özel önem veriyoruz. Tüketicilere doğrudan sunulan ürünler titiz bir şekilde inceleniyor.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: 2020 yılındaki 1 milyar dolarlık hedefimize giden bu yolda yaş meyve sebze sektöründeki tüm paydaşlarımıza destek olmak, uluslararası pazarlarda güvenli bir şekilde genişlemeye yönelik en önemli stratejimiz.



Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er: Koronavirüs salgının ticaret akışında neden olduğu sorunlara seyirci kalmıyoruz. Bugünleri takım arkadaşlarımıza destek olarak dayanışma içinde atlatacağız.