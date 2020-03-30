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Haberler Ekonomi İZTO’dan sağlıkçılara ‘Tatlı mola’

’dan sağlıkçılara ‘Tatlı mola’

İZTO’dan sağlıkçılara ‘Tatlı mola’
Giriş Tarihi: 30.3.2020

İzmir Ticaret Odası (İZTO), koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde yoğun çalışan sağlık görevlilerine tatlı bir mola verdirdi. 10. Pasta ve Şekerleme Grubu tarafından hazırlanan tatlılar, Covid -19 vakalarının bulunduğu hastanelerin sağlık çalışanlarına teslim edildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Kendi ailelerini dahi görmeden ve tüm risklere rağmen vatandaşlarımızın sağlığı için canlarını ortaya koyan sağlık görevlilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

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