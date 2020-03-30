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Haberler Ekonomi ‘Satışlar daralsa da ayakta kalacağız’

‘Satışlar daralsa da ayakta kalacağız’

‘Satışlar daralsa da ayakta kalacağız’
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız" ifadesini kullandı. Şahsuvaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, nisanın en büyük durgunluğun yaşanacağı ay olmasını beklediklerini ifade etti. Şahsuvaroğlu, "Mart ayı dahil eski satışların teslimatları halen devam ediyor. Muhtemelen nisan ayında en büyük durgunluğu yaşamış olacağız, satışlar ve bağlantılar büyük ölçüde duracaktır" ifadelerini kullandı.

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