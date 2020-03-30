Şehirlerarası izinsiz yolculuğa geçit yok

İstanbul'da Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altıntepsi Mahallesi'ndeki bir site önünde park halindeki otobüsü kontrol etti. Otobüste 7 kişi yolcu olarak bulunurken, araç şoförü Mustafa G, Ankara'ya seyahat etmek üzere olduğunu, yolcuların otogardan 400 lira karşılığında bilet aldıklarını ve kendisine bu adresten alınacakları bilgisinin verildiğini anlattı. Araç şoförü Mustafa G'ye 6 bin 141 lira para cezası kesilirken otobüs 60 gün trafikten men edildi.