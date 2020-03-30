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Haberler Ekonomi “Temmuz’da piyasa normale dönecektir”

’da piyasa normale dönecektir”

“Temmuz’da piyasa normale dönecektir”
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Koronavirüs tedbirlerinin havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "Şirket olarak finansal açıdan sağlıklı bir yapıya sahibiz ve bu zorlu dönemi hem şirketçe hem de ülkece aşabilecek gücümüz mevcut. Temmuz ayında iç talebin artmasıyla birlikte en azından bugünden çok daha iyi olacağımıza inanıyoruz, iç piyasanın normale dönmesini bekliyoruz" dedi.

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