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Haberler Ekonomi THY ile bugün kaç kişinin uçacağı açıklandı

ile bugün kaç kişinin uçacağı açıklandı

THY ile bugün kaç kişinin uçacağı açıklandı

30.03.2020, 15:53

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışı uçuşlarını iptal eden , bugün planlanan iç hat seferlerinde 1062 kişinin rezervasyon yaptırdığını açıkladı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs önlemleri doğrultusunda yurtdışı uçuşlarını iptal eden Türk Hava Yolları ile bugün yurt içinde kaç kişinin uçuş yapacağı da belli oldu. THY'nin bugün planlanan 8 iç hat seferinde toplam 1062 kişinin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. THY bugün Ankara, Adana, İzmir, Van, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon seferlerini gidiş dönüş olacak şeklinde planladı. THY bunun yanı sıra uçak içinde 'Yan Koltuk Boş' uygulaması da yapıyor.

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