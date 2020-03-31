2.1 milyon haneye 1000 lira yardım

Hükümet, 2 milyon 100 bin aileye 1000 liralık destek vermeye hazırlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Belirlenen hesaplara 1 Nisan’da 1000 TL yatırılacak” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon haneye biner liralık desteğin 1 Nisan'da yatırılacağını açıkladı. Bakan Selçuk ayrıca, hem işletmeleri hem de çalışanı korumak için yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneğine 19 bin firmanın 420 bin çalışanı için başvurduğunu açıkladı. Bakan Selçuk, başvurularda imalat, yiyecekkonaklama, perakende ticaretin başı çektiğini söyledi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde sektör ayrımı bulunmadığını belirterek, faaliyetini yavaşlatan-durduran tüm işletmelerin başvurabileceğini söyledi. Selçuk, ödeneğin kaynağının İşsizlik Sigortası Fonu olduğunu hatırlatarak, gerekli projeksiyonları yaptıklarını ve sorun görmediklerini aktardı. Bu ödeneğe başvuran işyerinde destekten yararlanabilecek çalışanlar; başvuru tarihinden önceki 60 gün içinde kesintisiz çalışıyor olması ve son üç yılda 450 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. Çalışanlar net ücretlerinin yüzde 75'ine kadar ücret alabiliyor. Ücretin üst sınırı da asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'si olarak uygulanıyor.



'Gerekirse yine artırırız'

Bin lira nakdi yardım 1 Nisan'da hesaplara yatacak. Bu süreçte en kırılgan gruplara yönelik yapılan yardımların da artırıldığını ve yararlanan kişi sayısının fazlalaştırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar aracılığıyla ailelere bin lira nakdi yardım uygulamasının hızlandırıldığını kaydetti. Selçuk, "Bu vakıflarımızın periyodik payını aylık 180 milyon TL'ye çıkardık. Gerekirse yine arttırırız" dedi.



'TELEFONLA BAŞVURUN'

Bakan Selçuk, nakdi yardımdan yararlanmak isteyenlerin vakıflara ve kaymakamlıklara doğrudan başvurmak yerine telefonla başvurmalarını da istedi. Selçuk, "Vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen vakıflara fiziki başvurudan ziyade telefonla arasınlar. Fiziki başvurudan kaçınalım. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.