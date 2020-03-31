Altın fiyatları ne kadar? 31 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını altın piyasasını nasıl etkiledi? Altın fiyatları ne kadar? İşte 31 Mart Salı altın fiyatları...

Altın, dün kapanışta çeyrek altın 558,00 lira, Cumhuriyet altını 2.280,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,17 yükselişle 343,50 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 31 Mart Salı altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 341,71 TL

SATIŞ: 341,93 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 509,57 TL

SATIŞ: 521,42 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.015,96 TL

SATIŞ: 1.042,84 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL