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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 31 Mart Salı döviz kuru...

ne kadar? Euro ne kadar? Salı kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 31 Mart Salı döviz kuru...

31.03.2020, 09:05

yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. Koronavirüs salgınının piyasasına etkisi ne oldu? Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte Salı ...

Döviz piyasasında son durum ne? Kovid 19 dolar ve euro fiyatını nasıl etkiledi? Yatırım aracı olarak dolar ve euro tercih edenler döviz kurundaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. İşte 31 Mart Salı döviz kuru...

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