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Haberler Ekonomi Kovid-19 nedeniyle Avrupa'da uçuş trafiği yüzde 88 azaldı

Kovid-19 nedeniyle Avrupa'da uçuş trafiği yüzde 88 azaldı

Kovid-19 nedeniyle Avrupa'da uçuş trafiği yüzde 88 azaldı

31.03.2020, 10:45

, Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa şebekesindeki uçuş trafiğinin yüzde 88 azaldığını bildirdi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa şebekesindeki uçuş trafiğinin yüzde 88 azaldığını bildirdi.

Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli Eurocontrol'dan yapılan açıklamada, 29 Mart Pazar günü Avrupa şebekesindeki uçuş trafiğinin 2019'nun eş değer gününe (31 Mart Pazar) kıyasla yüzde 88 azaldığı belirtildi.

Açıklamada, 29 Mart 2020'de, geçen yılın eş değer gününe göre 24 bin 470 daha az uçuş gerçekleştirildiği kaydedildi.

Buna göre söz konusu sürede uçuş trafiği, Türkiye'de yüzde 94, İspanya'da yüzde 93, Fransa'da yüzde 93, İtalya'da yüzde 93, İngiltere'de yüzde 87, Almanya'da yüzde 87 ve Hollanda'da yüzde 85 azaldı.

Açıklamada, 28 Mart Cumartesi günü de Avrupa ile ABD arasındaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı gününe oranla yüzde 75 azaldığı ortaya kondu.

Eurocontrol'ün Türkiye'nin de arasında bulunduğu 41 üyesi bulunuyor.

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