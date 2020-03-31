Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu.
Ayrıntılar geliyor..
Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu.
Ayrıntılar geliyor..
Ziraat Finans Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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