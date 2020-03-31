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Haberler Ekonomi Ziraat Finans Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

'ndan 'na dev destek

Ziraat Finans Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

31.03.2020, 17:34

, 'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu.

Ayrıntılar geliyor..

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