Dolar ne kadar? Euo ne kadar? 1 Nisan Çarşamba döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları merak ediliyor. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Kovid 19 pandemisinin döviz kuruna etkisi ne oldu? İşte 1 Nisan Çarşamba döviz kuru...

Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid 19, piyasaları nasıl etkiledi? Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar oldu? merak ediliyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. İşte 1 Nisan Çarşamba döviz kuru...