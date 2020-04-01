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Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

01.04.2020, 12:14

Son dakika haberi... Çevre ve yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümleri ertelendi." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini bildirdi.

"EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMLERİNİ ERTELEDİK"

Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler."

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