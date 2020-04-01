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Kamu arazisi üzerindeki tesislere Kovid-19 desteği

Kamu arazisi üzerindeki tesislere Kovid-19 desteği
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'nin turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirler, 6 ay süreyle ertelendi.

BAŞVURU ŞARTI YOK
İşletmecilerden 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerinin ertelenmesi için başvuru şartı aranmayacak.

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