Kamuya 6 bin 650 yeni atama yapılacak

Hükümet, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hizmetlerin aksamaması ve etkin mücadele için sağlıktan eğitime, sosyal hizmetlerden çalışma hayatına her alanda kadroları güçlendiriyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 62 kamu kurumuna 6 bin 650 atama yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı vurgulandı. Salgınla mücadele için sağlık ordusuna da takviye kapsamında 32 bin personel alınacak.

İŞKUR DEĞERLENDİRİYOR

Bakanlığın taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile hemşire, ebe, sağlık teknisyen ve teknikeri, çocuk gelişimcisi, psikolog, sosyal çalışmacı başta olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınıyor. Adayların tercihlerini ÖSYM internet sitesi üzerinden bugün tamamlaması gerekiyor. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere 14 bin de sürekli işçi istihdamı yapılacak. İşçi alımları için başvurular önceki gün sona ererken, İŞKUR kısa sürede sonuçları açıklayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, öğretmen atamaları konusunda ise takvimi yakında ilan edeceklerini söyledi.

HAZAL ATEŞ