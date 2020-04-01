Koronaya karşı “askıda erzak”

Koronavirüs salgınına karşı harekete geçen Balıkesirli hayırseverler, Ayvalık ilçesinde yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik "Askıda Erzak" uygulaması başlattı. Ayvalık'ın tanınmış reklam ve tabela işletmecisi Tuncel Kabasakal'ın hayata geçirdiği "Askıda Erzak" uygulamasına daha ilk dakikalardan itibaren hayırseverler yardım yağdırdı. Bir yerel marketler zincirinin şubesinde başlatılan uygulamanın, ilçe genelindeki 11 şubesinde de hayata geçirileceği öğrenildi.

SUAT SALGIN