Kuru inciri en çok Almanya’ya sattık

Türkiye'nin geleneksel ihraç kalemlerinden kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıdan bu sezon 704 milyon dolar gelir elde edildi. İhracatta ilk sırada 332 milyon dolarla kuru üzüm yer alırken, bunu 196 milyon dolarla kuru kayısı, 176 milyon dolarla kuru incir takip etti. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 176 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Avrupa ülkeleri tarafından talep edilen kuru incir, en fazla 25 milyon dolarla Almanya'ya gönderildi.