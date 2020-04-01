LPG fiyatında dev indirim bekleniyor

Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşler Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. Dün benzin ve motorin fiyatına çifte indirim gelmişti. Bu sefer ise LPG'de büyük indirim beklentisi oluştu. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre LPG fiyatlarında 90 kuruşluk büyük bir indirim bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatının 23 dolar ile son 18 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine peş peşe gelen indirimlerin ardından gözlerin çevrildiği LPG için indirimin detayları netleşti.

85-90 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarının 23 dolara kadar inmesiyle birlikte LPG fiyatının baz alındığı Cezayir-Sonatrach fiyatlamasında da düşüş olduğunu kaydeden sektör uzmanları, düşen petrol fiyatları ile ortaya çıkan maliyet düşüşünün LPG fiyatlarına da yansıyacağını belirtiyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre Yaşanan gelişmelerle birlikte LPG'nin pompa fiyatında 85-90 kuruş indirim yapılmasını bekleyen sektör yetkilileri, büyük indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor.

İNDİRİM SONRASI LPG'DE RAKAMLAR

Söz konusu indirimin bahsedilen oranlarda gerçekleşmesi halinde İstanbul ve İzmir'de litresi 3,90'dan satılan LPG fiyatları 3 liraya kadar gerileyecekken, Ankara'da ise 3,07 lira olacak.

5 LİRANIN ALTINDA

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi ile son olarak benzin 10 kuruş, motorin ise 8 kuruşluk indirim almış söz konusu indirimlerin ardından İstanbul'da benzinin ortalam fiyatı kimi satış noktalarında 4 lira 98 kuruş seviyesine gerilemişti.