MHP İzmir İl Teşkilatı kampanya için çalışma yapıyor

İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Milli Dayanışma Kampanyasına 3 maaşını verdiğini açıkladı. Ayrıca MHP İzmir İl Teşkilatı'nın da bir çalışma yürüttüğü ve yardım rakamının en kısa sürede kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.