İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Milli Dayanışma Kampanyasına 3 maaşını verdiğini açıkladı. Ayrıca MHP İzmir İl Teşkilatı'nın da bir çalışma yürüttüğü ve yardım rakamının en kısa sürede kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.
MHP İzmir İl Teşkilatı kampanya için çalışma yapıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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