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Haberler Ekonomi MHP İzmir İl Teşkilatı kampanya için çalışma yapıyor

kampanya için çalışma yapıyor

MHP İzmir İl Teşkilatı kampanya için çalışma yapıyor
Giriş Tarihi: 1.4.2020

İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Milli Dayanışma Kampanyasına 3 maaşını verdiğini açıkladı. Ayrıca MHP İzmir İl Teşkilatı'nın da bir çalışma yürüttüğü ve yardım rakamının en kısa sürede kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

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