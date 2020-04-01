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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ücretli öğretmenlere müjde

Son dakika: 'tan ücretli öğretmenlere müjde

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ücretli öğretmenlere müjde

01.04.2020, 17:03 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020,17:11

, " Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen açıklamayı yaptı

Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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