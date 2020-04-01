THY koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları açıkladı

Türk Hava Yolları koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararı açıkladı. THY tarafından alınan kararda, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat uçuşlarımız 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararı açıkladı. THY tarfından alınan kararda, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat uçuşlarımız 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İşte THY'den yapılan açıklama

Değerli misafirlerimiz,

Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarımızda önemli düzenlemelere gidilmiştir.

27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat uçuşlarımız 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

İç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van uçuşları kısıtlı şekilde gerçekleştirilecek olup diğer tüm iç hat uçuşlarımız 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

29 Mart 2020 saat 06:00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan Seyahat İzin Belgesi talep edilecektir. Seyahat İzin Belgesi bulunmayan yolcularımız bilet satın alamayacak ve daha öncesinden bilet almış olsalar dahi uçuşa kabul edilmeyecektir.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye istinaden, iç hat uçuşlarında Seyahat İzin Belgesi ile seyahat edildiği sürece web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz üzerinden yapılacak bilet satışı işlemlerinde kimlik numarası ile kontrol yapılacaktır. Seyahat İzin Belgesi olmayan yolcularımız İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeden izin koşullarını ve başvuru yöntemini öğrenebilirler.

1 Mayıs 2020 tarihine kadar web sitemiz ve mobil uygulamalarımızdan check-in yapılamayacak olup, check-in işlemlerinin havalimanlarında bulunan check-in kontuarlarımızdan Seyahat İzin Belgesi ibraz edilerek yapılması gerekmektedir.

İç hat uçuşlarımızda Seyahat İzin Belgesi almış olan yolcularımızın kalkış saatinden en az 2 saat önce, Seyahat İzin Belgesi bulunmayanların ise işlemlerini tamamlamak üzere 4 saat önce havalimanında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bu süreçte gerçekleştirilecek iç hat uçuşlarımızda tek yön 325 TL, aktarmalı 549 TL sabit fiyat uygulaması yapılacaktır. Tarife detaylarını görmek için tıklayın.

Saygılarımızla