Vatandaşın kefili devlet!

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında yaşama geçirilen "bireysel temel ihtiyaç destek kredisi paketi" binlerce vatandaşa 6 ay nefes olacak. Salgınla mücadele kapsamında başlatılan 10 bin lira ihtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak. Salgın nedeniyle çalışamayan simitçi, toplu taşıma çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da krediden yararlanacak. Devlet vatandaşa kefil olurken, kredi kullandırırken beyan esas olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, atılan her adımı vatandaşın işini korumak, refahını ve bütçesini desteklemek için attıklarını söyledi. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ın kampanyası için başvurular bugün başlıyor. 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük faiz işletilecek. Başvurular internet üzerinden de yapılacak.



GER ÖDEME NASIL OLACAK?

5 bin lira: İlk 6 ay geri ödeme yapılmayacak. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

■ 7 bin 500 lira: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek

■ 10 bin lira: İlk 6 ay içinde geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek



G-20'de gündem yine COVID 19

Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Berat Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları olarak bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandıklarını duyurdu. Albayrak, "Covid-19'un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık" ifadelerini kullandı.