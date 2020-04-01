Kampanyaya 50 bin lira bağışta bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Zor günde bir ve beraberiz. Allah'ın izniyle bunu da aşacağız. Biz bize yeteriz. Hep birlikte güzel günlere inşallah" diye konuştu. Manisa'da Köprübaşı Belediye Başkanı AK Partili Regaip Topuz da 3 aylık maaşını bağışladığını açıkladı.

NERMİN UÇTU