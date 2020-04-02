83 milyona devlet koruması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede 83 milyon vatandaşa gelirlerini koruma ve kayıplarını telafi etme sözü verdi.

Türkiye'nin sürece göre B ve C planlarını hazırladığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Devletimizin hazinesi de, imkanları da, sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlü ve yeterlidir" dedi. Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin sosyal medya hesabından videolu değerlendirmede bulundu. Albayrak şu mesajları verdi:

FİKRİ DUVARLARDAN SIYRILALIM:

Böyle bir tehdide karşı bütün ön yargılardan, bütün fikri duvarlardan sıyrılarak mücadele edilebilir. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstündedir. Devlet olarak gereken tüm destekleri milletimizin emrine sunuyoruz. Biz bu salgından, badireden güçlenerek çıkacağız. Salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz.

VATANDAŞI GÜÇLÜ TUTACAĞIZ: Hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. İşini, gelirlerini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımız ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız. Vatandaşlarımızı fert fert, birey birey güçlü tutacağız. O güne kadar, üretim altyapımızı ayakta, sanayiyi canlı tutacağız.



AMAÇ GELİRİ KORUMAK: Yol haritamızda önceliğimiz "Vatandaşlarımızın gelirlerinin korunması ve kayıplarının telafi edilmesi" oldu. Süreçte ilk olarak dar gelirli vatandaşlarımızın durumu için adımlar attık. En düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkardık. Dar gelirli 2 milyon aileye biner lira nakdi yardım kararı aldık. İhtiyaç destek paketini devreye aldık.

KÜÇÜK ESNAF ENDİŞELENMESİN: Mahallemizdeki, semtimizdeki küçük esnafımız endişe etmesin. Biz onların yanındayız. 1.9 milyon esnafımızı mücbir sebep kapsamına aldık.

FİRMALARA ÇAĞRI: Firmalarımız lütfen, işçi çıkarmak yada çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneğine başvursun. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım. KOBİ'lerimizin de yine maliyetlerini düşürmek süreçten etkilenen sektörleri mücbir sebep kapsamına aldık. Asgari ücret desteğine devam ediyoruz. Nakdi ihtiyaçları için de kamu bankalarımız aracılığı ile Hazine destekli KGF garantili "İş'e devam desteği"ni devreye aldık.

SAĞLIKÇILARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Bakan Berat Albayrak, konuşmasını "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bu mücadelede fedakârca görev yapan tüm arkadaşlarımıza şahsım ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ailesi adına şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle sonlandırdı.



"İşsizlik Fonu'nun bilançosu sağlam"

İşsizlik Fonu'nun sağlam bilançosu ve ekonomi yönetimindeki kurumların ellerindeki araçların, sürecin uzaması durumuna karşı güçlü bir destek sağlayacağını belirten Bakan Berat Albayrak, "Devlet-millet dayanışması ile ekonomideki tüm imkanlarımız ile sosyal yardımlaşma kampanyamız ile vatandaşımızın en az iş yâda gelir kaybı ile bu günleri geride bırakacağız" dedi.



Ücretli çalışan öğretmenlere ödeme müjdesi

Salgın nedeniyle eğitime ara verilmesinae karşın ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri de ödenmeye devam edilecek. Bakan Albayrak twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.

Hazal ATEŞ