Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Nisan Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Kovid 19 pandemisi altın fiyatlarına nasıl yansıdı? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 2 Nisan Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 554,00 lira, Cumhuriyet altını 2.268,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 341,20 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 2 Nisan Perşembe altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 339,97 TL

SATIŞ: 340,28 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 509,57 TL

SATIŞ: 521,42 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.015,96 TL

SATIŞ: 1.042,84 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL