ASELSAN 2020'ye de hızlı başladı

ASELSAN 2020 yılının ilk 3 ayında büyüme trendini hız kaybetmeden devam ettirerek 320 milyon doları aşkın yeni sipariş almayı başardı.

2019 yılını güçlü finansal sonuçlarla kapatan ASELSAN, 2020 yılının ilk 3 aylık döneminde de küresel koşullardaki olumsuzluklara rağmen büyümesini devam ettirdi.

Şirket, büyüme trendini devam ettirerek 320 milyon doları aşkın yeni sipariş almayı başardı.

Şirketin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Aldığımız siparişlerle elektronik alanındaki Ar-Ge birikimimizi derinleştirmeye ve ürün portföyümüzü çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Üretim gücümüzü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tahsilat performansımızı devam ettirerek ve pozitif nakit pozisyonumuzu koruyarak güçlü finansal sonuçlarla desteklemeyi başardık." dedi.

ASELSAN'IN İHTİYAÇLARI YERLİ FİRMALARDAN

Görgün, koronavirüs salgınının küresel ölçekte üretim ve tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya çıkardığını, bu tür kriz dönemlerini öngörerek planlama yapmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

ASELSAN'ın tedarik sistemini olası kriz senaryolarını öngörerek kurguladığını ifade eden Görgün "Bugün ulaştığımız nokta, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2000'li yılların başında hedef olarak gösterdiği millileşme ve yerlileşme çalışmalarını uzun yıllar çok sıkı bir disiplinle sürdürmenin sonucudur. Geldiğimiz noktada, Şirketimizin 5 bini aşan tedarikçisinin çok önemli bir kısmını yerli firmalarımız oluşturuyor. Bu firmalarımızın üretimlerinin ASELSAN ürünleri içindeki payı da oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır." diye konuştu.

"ASELSAN'IN UZAL DOĞU ÜLKELERİNE BAĞIMLILIĞI YOK, ÜRETİMİMİZ ETKİLENMEYECEK"

Gürgön, ASELSAN'ın tedarikçileri ile iş birliğinin "GüçBirliği" teması altında yürütüldüğünü, bu yapının ise Stratejik İşbirliği yapılan firmalar, Millileştirme görevi verilen firmalar ve diğer tedarikçiler olarak katmanlara ayrıldığını aktardı.

Görgün şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz dönem ASELSAN'ın kurduğu bu yapının üretimin sürdürülebilirliği açısından önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. ASELSAN'ın toplam tedariğinde Uzak Doğu ülkelerine herhangi bir bağımlılığı bulunmamaktadır. Bu bölgelerden yapılan sınırlımalzeme alımları da çok hızlı bir şekilde gerek yurt içi gerekse yurt dışından ikâme edilebilmektedir. ASELSAN ürünlerinin stratejik niteliği gereği kritik malzemelerde stoklu çalışmaktadır. ABD ve diğer ülkelerden yapılan tedarik konusundaacil bir ihtiyacımız olmadığı gibi yakın gelecekte de üretimimiz olası tedarik kaynaklı sorunlardan etkilenmeyecektir.

ASELSAN, sağlam mali yapısı, yetkin insan kaynağı ve üretim paydaşları ile ülkemizin gerek savunma gerekse sivil alandaki ihtiyaçlarını kesintisiz bir biçimde karşılamak için tüm inancı ve kararlılığıyla yoluna devam edecektir."