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Haberler Ekonomi Bakan Ersoy'dan "turizm sezonu" açıklaması! Ne zaman başlayacak?

Bakan Ersoy'dan "" açıklaması! Ne zaman başlayacak?

Bakan Ersoy'dan turizm sezonu açıklaması! Ne zaman başlayacak?

02.04.2020, 11:25 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020,12:08

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizm sezonuyla ilgili olarak, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi.

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonuyla ilgili olarak, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi.

Bakan Ersoy, "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak. Askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın." diye konuştu.

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