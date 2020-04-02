Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Nisan Perşembe döviz kuru...

Dünya genelinde hakim olan kovid 19 pandemisi döviz kurunu nasıl etkiledi? Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları merakla araştırılıyor. İşte 2 Nisan Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6810 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2980 lira olmuştu. Kovid 19 salgını sonrası döviz kuru nasıl etkilendi? İşte 2 Nisan Perşembe döviz kuru...