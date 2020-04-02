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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Nisan Perşembe döviz kuru...

ne kadar? ne kadar? 2 Nisan Perşembe ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Nisan Perşembe döviz kuru...

02.04.2020, 09:08

Dünya genelinde hakim olan pandemisi döviz kurunu nasıl etkiledi? yükseldi mi? bugün ne kadar? soruları merakla araştırılıyor. İşte 2 Nisan Perşembe ...

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6810 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2980 lira olmuştu. Kovid 19 salgını sonrası döviz kuru nasıl etkilendi? İşte 2 Nisan Perşembe döviz kuru...

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