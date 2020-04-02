İzmirli taksicilere maske ve eldiven

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, araçların dezenfeksiyonundan sonra Kızılay Konak Şubesi işbirliğiyle bu kez taksicilere maske ve eldiven dağıttı. Başkan Celil Anık, hem yolcuların hem de esnafın sağlığı için tüm önlemlerin alındığını açıkladı, "Taksilere gönül rahatlığıyla binilebilir" dedi. Anık, "Mesleğimiz gereği bu zor günlerde bile tıpkı sağlık ve emniyet çalışanları gibi günün 24 saati kesintisiz hizmet sunuyoruz. Elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz. Bu sıkıntılı dönemi dayanışma ile aşacağız" diye konuştu.