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kapanınca kuyumcuda altın kalmadı

Kapalıçarşı kapanınca kuyumcuda altın kalmadı
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Koronavirüs önlemleri kapsamında Kapalıçarşı'nın kapatılması, toptancıdan altın alan kuyumcu esnafını da etkiledi. Esnafın elinde en çok talep gören çeyrek ve gram altın neredeyse kalmadı. Piyasadaki belirsizlik altın fiyatlarının günde 10-15 lira dalgalanmasına da neden oldu.

ÇEYREK ALTIN 565 TL
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, darphaneye piyasaya altın sürmesi çağrısında bulunurken, vatandaşa da altın fiyatlarının düşmesini beklemelerini önerdi. Çeyrek altının 565 lira olduğunu aktaran Memiş, "Normal zamanda vatandaş çeyrek altını 10 lira daha uyguna alıyordu. Altının olmaması hemen işçiliğe yansıyor" dedi. Kur farkının piyasaya yansıdığını belirten Memiş, "Böyle hem alıcı hem satıcı mağdur. Darphanenin piyasaya bir an önce altın sürmesi gerekiyor. Toptancıların da bir an önce açılması lazım" diye konuştu.

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