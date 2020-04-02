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Haberler Ekonomi Koronavirüs fırsatçılarına geçit yok! 198 firmaya rekor ceza

Koronavirüs fırsatçılarına geçit yok! 198 firmaya rekor ceza

Koronavirüs fırsatçılarına geçit yok! 198 firmaya rekor ceza

02.04.2020, 16:04 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020,16:22

Son dakika haberine göre; fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon ceza kesti. Dün yaptığı açıklamada, "281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak." demişti.

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti.

BAKAN RUHSAR PEKCAN AÇIKLAMIŞTI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs önlemlerine ilişkin katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Türkiye gerçekten maske üreticisi bir ülke. İlave gümrük vergimiz vardı onu da kaldırdık. 13 firmadan 9'una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak." demişti..
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